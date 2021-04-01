Тренер сборной Северной Македонии назвал своих игроков героями после победы над немцами

ТАСС, 1 апреля. Футболисты сборной Северной Македонии, обыгравшие команду Германии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, - герои, вся страна ими гордится. Об этом заявил главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В третьем туре отборочного турнира сборная Северной Македонии на выезде со счетом 2:1 обыграла команду Германии.

"Своим выступлением против четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы ребята снова заставили нашу нацию гордиться. Наша команда - наши герои, вся страна ликует", - сказал Ангеловски.

"Мы никогда не обыгрывали команду с таким количеством титулов, - добавил он. - Я счастлив работать с этими игроками, поздравляю их. Теперь нам надо отдохнуть, это еще не конец. Это победа для всей нации".

В турнирной таблице отборочной группы J команда Северной Македонии занимает второе место, набрав шесть очков. сборная Германии идет на третьей позиции, уступая по дополнительным показателям. Лидируют армяне (9 очков), четвертое место занимает сборная Румынии (3), пятое - команда Исландии (3), шестое - Лихтенштейна (0).