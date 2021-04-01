НХЛ перенесла матч "Ванкувер" - "Калгари" из-за коронавируса у хозяев

ТАСС, 1 апреля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" - "Калгари" перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Встреча должна была в Ванкувере в ночь на 1 апреля. Перенос связан с включением двух хоккеистов и одного представителя тренерского штаба "Ванкувера" в ковид-протокол.

Включение хоккеистов и представителей команд в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

"Ванкувер" занимает шестую строчку в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 35 очков в 37 матчах. "Калгари" находится на пятом месте с 35 очками за 37 игр.