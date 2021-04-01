{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Дебютная шайба Кныжова в НХЛ помогла "Сан-Хосе" обыграть "Миннесоту"

В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в 35 матчах и набрал пять очков
Николай Кныжов AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Николай Кныжов
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 1 апреля. "Сан-Хосе" победил "Миннесоту" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Рудольфс Балцерс (25-я минута), Райан Донато (30), Николай Кныжов (51) и Эвандер Кейн (60). У проигравших отличились Кирилл Капризов (49) и Кевин Фиала (60).

Кныжов забросил первую шайбу в НХЛ. В нынешнем сезоне 23-летний российский защитник принял участие в 35 матчах и набрал пять очков (один гол + четыре передачи). Капризов забросил 12-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 28 очков (12+16) за 34 игры.

"Сан-Хосе" занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 34 очка после 35 игр. "Миннесота" идет на третьем месте с 44 очками в 34 матчах.

Следующий матч "Сан-Хосе" проведет 3 апреля в гостях против "Лос-Анджелеса", "Миннесота" 2 апреля сыграет на выезде с "Вегасом".

 

Теги
НХЛ
Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру. Курьезные истории в спорте
В Международный день смеха вспоминаем веселые моменты спортивных соревнований, ведь в жизни всегда есть место для улыбки
Проблемы с одеждой, неудачные празднования и кенгуру.
Читать полностью