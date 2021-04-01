Бывшие сотрудники ВФЛА Паркин, Иконникова и Орлова не стали обжаловать дисквалификацию

ТАСС, 1 апреля. Бывшие сотрудницы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова и Елена Орлова, а также бывший исполнительный директор организации Александр Паркин не стали подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на четырехлетнюю дисквалификацию. Это следует из решения, опубликованного на сайте независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

В феврале Иконникова, Орлова, Паркин, экс-глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин и бывший член правления ВФЛА Артур Карамян были дисквалифицированы дисциплинарным трибуналом на четыре года за вмешательство в дело российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Ранее стало известно, что Шляхтин и Карамян также не стали обжаловать решение трибунала.

Они были признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать со следствием, срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Виновные имели право на обжалование данного решения в CAS, срок подачи истек 19 марта.