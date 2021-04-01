Большунов: Олимпийский комитет России заказал для тестирования тредбан

ТАСС, 1 апреля. Олимпийский комитет России заказал для тестирования тредбан. Об этом лыжник Александр Большунов сообщил газете "Спорт-Экспресс".

Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров - классических или коньковых. По ходу минувшего сезона Большунов отмечал, что хотел бы приобрести это устройство, которым активно пользуются норвежские лыжники.

"Сказали, что тредбан заказали для меня, но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования, - сказал Большунов. - Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли будет вообще туда попасть, чтобы провести тренировку".

"Так что моя цель как была, так и остается - я хочу его приобрести. Разговор идет в том же режиме. Думаю, мы найдем понимание, и я смогу его достать", - добавил спортсмен.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).