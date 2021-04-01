Боксер Тим Цзю заявил, что хочет добиться мирового признания

Тим Цзю выиграл у Хогана и подтвердил право на титул чемпиона мира по боксу

"Мы не торопимся [с боями] за титул чемпиона мира, но я знаю, что могу соревноваться с серьезными соперниками, - сказал Цзю. - Я хочу международных боев и признания во всем мире, хочу громкие имена. Мой отец был бесспорным чемпионом десять лет. Дайте мне несколько лет, мне предстоит долгий путь".

Менеджер Цзю Глен Дженнингс отметил, что скоро боксер выйдет на мировую арену. "Следующий этап для нас - показать его стиль американскому рынку", - отметил он.

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира аргентинцем Брайаном Кастаньо. Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).