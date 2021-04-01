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Пандемия COVID-19

Три человека из персонала сборной Италии по футболу остались в Литве в карантине по ковиду

При этом сообщается о четырех зараженных в стане итальянской делегации

ВИЛЬНЮС, 1 апреля. /ТАСС/. Трое представителей персонала сборной Италии по футболу, которая в среду играла в Вильнюсе матч отборочного этапа чемпионата мира с хозяевами поля, вынуждены были отложить возвращение домой и остались в Литве на самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщило в четверг литовское национальное радио LRT.

Итальянска сборная добилась победы на выезде со счетом 2:0

"Уже после окончания встречи представители итальянской сборной заявили о том, что у четырех членов делегации - работников персонала - в ходе тестирования выявлен коронавирус, они остались в Вильнюсе на самоизоляции", - сообщила радиостанция. Почему это не коснулось четвертого инфицированного, не уточняется.

Согласно сообщению, в понедельник члены делегации сборной Италии, проводившей игру в Болгарии, сдали тест на коронавирус, который у всех был отрицательным.

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