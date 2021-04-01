Британского штангиста с аутизмом дисквалифицировали за фальсификацию на онлайн-турнире

ТАСС, 1 апреля. Федерация тяжелой атлетики Великобритании (BWL) дисквалифицировала штангиста Мартина Райли, у которого диагностирован аутизм, на два года за фальсификацию результатов в онлайн-турнире. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Расследование было начато после жалобы, в которой говорилось о преднамеренном искажении информации о взвешивании на онлайн-турнирах BWL и европейских соревнованиях. В результате Райли завоевал две золотые медали.

Изначально Райли был дисквалифицирован на четыре года. Однако спортсмен выразил готовность сотрудничать с расследованием и признал вину, принеся извинения, поэтому BWL уменьшила срок дисквалификации до двух лет.

Дисквалификация Райли отсчитывается с 5 марта 2021 года.