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Футбол в Испании

Футболист "Реала" Рамос получил травму перед матчами с "Барселоной" и "Ливерпулем"

У защитника диагностирована мышечная травма внутренней части голени левой ноги

ТАСС, 1 апреля. Капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос получил травму. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У 35-летнего защитника диагностирована мышечная травма внутренней части голени левой ноги. Сроки восстановления игрока не уточняются.

В ближайших матчах "Реал" сыграет дома против "Эйбара" (3 апреля) и "Барселоны" (10 апреля) в чемпионате Испании, а также проведет две встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (6 и 14 апреля).

Рамос в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу. Испанец выступает за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

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