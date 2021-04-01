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ATP

Тарпищев считает, что Рублев может выиграть турнир ATP в Майами

Восьмая ракетка мира в четвертьфинале в ночь на пятницу сыграет с представителем США Себастьяном Кордой
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Андрей Рублев способен выиграть турнир серии "Мастерс" в Майами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Восьмая ракетка мира Рублев в четвертьфинале в ночь на пятницу сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (87), сыном известного в прошлом чешского теннисиста Петра Корды.

"Рублев может выиграть в Майами. Он агрессивно играет, моторный, нагнетает скорость полета мяча. Он свою линию гнет", - сказал Тарпищев.

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