Тарпищев считает, что Рублев может выиграть турнир ATP в Майами

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Андрей Рублев способен выиграть турнир серии "Мастерс" в Майами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Восьмая ракетка мира Рублев в четвертьфинале в ночь на пятницу сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (87), сыном известного в прошлом чешского теннисиста Петра Корды.

"Рублев может выиграть в Майами. Он агрессивно играет, моторный, нагнетает скорость полета мяча. Он свою линию гнет", - сказал Тарпищев.