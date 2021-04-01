Семак считает, что каждый промах Дзюбы с пенальти нужно рассматривать отдельно

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Каждый нереализованный пенальти нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы нужно рассматривать отдельно. Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба Сергей Семак, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

На счету Дзюбы два подряд промаха с пенальти - в гостевом матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" и в гостевой игре 23-го тура против московского ЦСКА. Также 32-летнему нападающему не удалось реализовать пенальти в домашнем матче 14-го тура РПЛ против "Краснодара"

"Конечно, все знают, как Артем любит исполнять пенальти, проанализировать можно любого форварда, - сказал Семак. - Здесь вопрос не в том, знают ли вратари о манере исполнения удара Дзюбы, тут вопрос психологии: мы можем проанализировать все 11-метровые, но игрок решит изменить себе и пробьет в другой угол или по центру. Поэтому хороших пенальтистов не так много. Можно по пальцам пересчитать игроков, которые редко мажут с 11-метровой отметки".

"Нужно рассматривать их [промахи] отдельно. К примеру, в матче с "Краснодаром" стоит говорить об эмоциональном давлении, с которым игрок мог справиться, а мог и не справиться", - отметил главный тренер "Зенита".

Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года. В составе петербургского клуба стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне на его счету 28 матчей за "Зенит" во всех турнирах и 15 голов, он лидирует в списке бомбардиров чемпионата России.

"Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков после 23 матчей и опережая московский "Спартак", идущий вторым, на 4 очка. В следующем матче петербуржцы 5 апреля примут подмосковные "Химки".