Агапитов рассказал, почему был избран первым вице-президентом европейской федерации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов считает, что его избрание на этот пост свидетельствует о возврате уважения к российской тяжелой атлетике. Об этом Агапитов сказал ТАСС.

50-летний глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Агапитов также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру. В борьбе за пост первого вице-президента он победил простым большинством голосов.

"Мы работы не боимся, ведь даже сейчас в Федерации тяжелой атлетики России мы не весь имеющийся потенциал использовали. В своей стране мы потратили четыре года на то, чтобы выстроить мощный фундамент, теперь мы имеем возможность реализовать то, что было запланировано в свое время. У ФТАР есть своя выстроенная стратегия на долгосрочный период, которой мы намерены придерживаться и в будущем. За прошедшие четыре года мы очень многое преодолели, и сегодняшнее мое избрание подтверждает, что нам удалось вернуть уважение к себе", - сказал Агапитов.

"Выбор меня на пост первого вице-президента даст возможность нам использовать накопленные знания для того, чтобы популяризировать европейскую тяжелую атлетику, нужно ее реанимировать и вывести на новый уровень. В последние годы она была очень разрозненна. Я снял свою кандидатуру с выборов президента именно затем, чтобы объединить теснее европейское тяжелоатлетическое сообщество", - добавил собеседник ТАСС.

Новым руководителем Европейской федерации тяжелой атлетики стал бывший генеральный секретарь организации турок Хасан Аккус, за которого отдали голоса большинство делегатов конгресса. Генеральным секретарем организации избран серб Милан Михайлович.

"Турция в Европе считается одной из ведущих тяжелоатлетических стран, она имеет глубокую культуру на уровне государства и общества. Тяжелая атлетика очень уважаема в Турции, ее команды приезжают на международные соревнования практически в полном составе. Во многом это заслуга и Хасана Аккуса. Это профессионал, между нами есть взаимопонимание по основным вопросам", - заключил Агапитов.