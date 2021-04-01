Агапитов: чемпионат Европы в Москве должен сплотить всю европейскую тяжелую атлетику

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы, который стартует в Москве 3 апреля, должен стать началом объединения всей континентальной тяжелой атлетики, ранее находившейся в разобщенном состоянии. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов.

Чемпионат Европы, который будет проходить с 3 по 11 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, станет первым крупным соревнованием после выборного конгресса EWF, проходившего в четверг.

"Я думаю, что этот турнир объединит всю тяжелоатлетическую Европу. Для того чтобы нашему виду спорта выстоять, необходимо единомыслие. У нас есть шанс, чтобы тяжелая атлетика была чистым видом спорта, который объединяет людей сильных телом и духом. Нам по силам эффективно противостоять коррупции, которая и привела мировую тяжелую атлетику в тяжелое положение", - сказал Агапитов.

"Гарантирую ли я, что чемпионат Европы пройдет на высоком уровне? Скажу, что Россия сама по себе является гарантией того, что любое международное спортивное мероприятие в этой стране всегда проходит на высоком уровне. И у нас есть все предпосылки, чтобы и чемпионат Европы по тяжелой атлетике прошел так же здорово".

50-летний Агапитов, выигравший в 1997 году чемпионат мира, возглавляет ФТАР с ноября 2016 года, с мая 2017 года он также является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики.

"Мы уже сейчас получаем положительные отклики со стороны представителей иностранных делегаций касательно отлаженности всех организационных моментов. Но пандемия не может не отразиться на уровне турнира. Хотя никаких глобальных проблем не было, все команды чувствуют себя уверенно и комфортно, они живут в очень хорошем отеле", - добавил собеседник ТАСС.