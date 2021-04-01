Волосожар: российские фигуристы могут выиграть командные соревнования на Олимпиаде

ТАСС, 1 апреля. Сборная России по фигурному катанию имеет шанс завоевать золото в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, чей комментарий приводит "Газета.Ru".

Волосожар считает верным решение отправить на командный чемпионат мира, который пройдет в Японии, фигуристов, принимавших участие в чемпионате мира, который прошел в марте в Швеции. "Поездка сильной команды - это способ еще раз сказать, что российские спортсмены - одни из лучших. В этом случае важна победа и ставка на сильных, уже опытных фигуристов. Я буду следить за успехами ребят в Японии и желаю им показать свое лучшее катание", - сказала она.

Двукратная олимпийская чемпионка считает, что еще рано загадывать, какие результаты могут показать российские фигуристы на Олимпиаде в Пекине. "Надо смотреть на сезон в целом, потому что нас еще ждет командный чемпионат мира и чемпионат России, который и станет отборочным на Олимпиаду. Так что расслабляться пока рано, одна победа ничего не значит, надо постоянно стремиться быть лучше самого же себя. Пока загадывать рано, но думаю, у нас есть шансы на командное золото", - добавила спортсменка.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.