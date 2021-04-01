Тренер "Нью-Джерси" назвал причины выставления Гусева на драфт отказов

В четверг Гусев был выставлен на драфт отказов. Согласно регламенту любой клуб НХЛ может забрать игрока в течение 24 часов. Если этого не произойдет, хоккеист может отправиться в фарм-клуб, даже если имеет односторонний контракт.

"У него сложный год, он не в лучшей форме, поэтому выставлен на драфт отказов. Если его не заберут, он останется в команде", - сказал Рафф. Также он отметил, что решение отказаться от россиянина во многом связано с прогрессом молодых игроков, которые выполняют функции Гусева в команде.

Гусев проводит второй сезон в "Нью-Джерси" по двухлетнему контракту с зарплатой $4,5 млн в год (шестой в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба). В текущем сезоне он сыграл за команду 20 матчей из 34, набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи). В прошлом сезоне он набрал 44 очка (13+31) в 66 играх. Нападающий не выходил на лед в составе команды с 20 марта.