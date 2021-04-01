В Бразилии футболист получил красную карточку за фол на девятой секунде

ТАСС, 1 апреля. Футболист бразильского клуба "Ботафого Параиба" Кайо получил прямую красную карточку за фол на девятой секунде во время гостевого матча против "Трезе" в рамках регионального турнира "Кубок Нордесте".
После розыгрыша мяча с центра поля игрок гостевой команды забросил мяч на Кайо. Футболист пытался принять его высоко поднятой ногой, но попал в голову сопернику и был удален.
Пострадавший смог продолжить игру.
Ka.... kaio? O Clássico Tradição já começou com EXPULSÃO nos primeiros segundos! pic.twitter.com/S4OdnUU5X0— Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) April 1, 2021