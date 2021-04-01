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Мировой футбол

В Бразилии футболист получил красную карточку за фол на девятой секунде

В борьбе за мяч он попал сопернику ногой по голове

ТАСС, 1 апреля. Футболист бразильского клуба "Ботафого Параиба" Кайо получил прямую красную карточку за фол на девятой секунде во время гостевого матча против "Трезе" в рамках регионального турнира "Кубок Нордесте".

После розыгрыша мяча с центра поля игрок гостевой команды забросил мяч на Кайо. Футболист пытался принять его высоко поднятой ногой, но попал в голову сопернику и был удален.

Пострадавший смог продолжить игру.

 

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