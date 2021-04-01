Бывший футболист "Интера" Гуарин задержан полицией после нападения на родственников

ТАСС, 1 апреля. Бывший полузащитник итальянского футбольного клуба "Интер" и сборной Колумбии Фредди Гуарин задержан полицией после нападения на своих родственников. Об этом сообщает радиостанция BluRadio Colombia.

Как сообщает источник, в четверг утром 34-летний футболист приехал в Энвигадo, где расположен дом его родителей, и напал на родственников, которые позже вызвали полицию. BluRadio Colombia опубликовало видео задержания Гуарина, на котором видно, что футболист испачкан в крови. Полиция арестовала спортсмена, в настоящее время он находится в городской больнице под надзором.