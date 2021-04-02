Агапитов - единственный россиянин в руководстве Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов стал единственным россиянином, вошедшим в состав нового руководства Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Глава ФТАР в четверг был избран первым вице-президентом EWF.

Выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики проходил в четверг в Москве. В связи с пандемией коронавируса, которая лишила некоторых делегатов возможности прибыть на конгресс в Москву, выборы проходили в смешанном формате. Люди, непосредственно находившиеся на конгрессе (представители 32 национальных федераций), голосовали с помощью бумажных бюллетеней. Те, кто не смог прилететь в Россию (12 человек), делали свой выбор в онлайн-режиме.

50-летний Агапитов также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру. В борьбе за пост первого вице-президента он победил большинством голосов, за него проголосовали 16 делегатов.

Президентом EWF был избран турок Хасан Аккус, ранее занимавший пост генерального секретаря организации. Его бывший пост занял серб Милан Михайлович. Вице-президентами EWF стали датчанка Тина Мария Бендикс, Патрик Фассолт из Германии и представитель Грузии Давид Кипшидзе.

Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин был выдвинут в члены исполкома EWF и в состав технического комитета. Во время конгресса он принял решение не претендовать на место в исполкоме, а чуть позднее не смог стать членом техкома. Дмитрий Черногоров не прошел в члены тренерского и научного комитета, Сергею Серебрякову не нашлось места в медицинском комитете европейской федерации.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет с 3 по 11 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.