Бывшего футболиста сборной Колумбии Виафара приговорили к 11 годам тюрьмы за наркоторговлю

ТАСС, 2 апреля. Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара был приговорен к более чем 11 годам тюрьмы в США за наркоторговлю. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокуратуру США.

Приговор 42-летнему Виафара был вынесен в среду на слушании в федеральном суде Шермана (штат Техас). В январе 2020 года его экстрадировали в США, в ноябре колумбиец признал себя виновным в сговоре с целью провоза на территорию страны более 5 кг кокаина. По мнению суда, Виафара входил в состав криминальной сети, которая в период с 2008 по 2018 год занималась доставкой наркотиков в центрально-американские страны, откуда они в дальнейшем попадали на территорию США. Он находился под следствием более трех лет.

Виафара выступал за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год, провел 43 игры, забил 1 мяч. На родине полузащитник играл за "Онсе Кальдас", с которым в 2004 году выиграл Кубок Либертадорес. Виафара также провел два сезона в английском "Саутгемптоне", один - в испанском "Реал Сосьедаде". Спортивную карьеру завершил в 2015 году.