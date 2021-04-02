"Даллас" обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ. Гурьянов и Тренин набрали по одному очку

ТАСС, 2 апреля. "Даллас" обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Эса Линделль (3-я минута), Джейсон Робертсон (29), Джейми Бенн (42), Миро Хейсканен (58, в пустые ворота). У проигравших единственную шайбу забросил Колтон Сиссонс (17).

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился голевой передачей, набрав 18 очков (шесть голов + 12 передач) в 34 матчах текущего сезона. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 21 бросок. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин также отметился результативной передачей и набрал шестое очко (3+3) за 27 матчей.

"Даллас" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 34 очка после 34 игр. "Нэшвилл" идет пятым с 39 очками в 38 встречах.

Следующий матч "Даллас" проведет 4 апреля в гостях против "Каролины". "Нэшвилл" 3 апреля сыграет дома с "Чикаго".