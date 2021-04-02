Первый матч со зрителями в 2021 году в Саранске могут посетить 2,5 тыс. болельщиков ЦСКА

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Квота для болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА на гостевой матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова" составит 2 500 билетов. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовской команды Ольга Коновалова.

Матч между "Тамбовом" и ЦСКА пройдет 4 апреля в Саранске, начало - 16:30 мск. "Тамбов" проведет первую игру со зрителями с 1 ноября 2020 года, когда домашнюю встречу против московского "Динамо" посетил 2 091 зритель. С тех пор "Тамбов" провел пять домашних матчей без болельщиков. В Саранске допускается присутствие 30-50% зрителей от вместимости арены, которая составляет 44 тыс. человек.

"Гостевым болельщикам было выделено 2,5 тыс. билетов на воскресный матч", - сказала Коновалова.

Гостевая квота билетов в чемпионате России не может превышать 5% от вместимости стадиона, однако клуб-организатор матча вправе выделить повышенную квоту. В прошлом сезоне матч между "Тамбовом" и ЦСКА в Саранске посетили 17 145 болельщиков.

Тамбовский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 23 турах, ЦСКА находится на пятой строчке, набрав 40 очков.