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Футбол в России

"Амкар" намерен заявиться на следующий сезон Профессиональной футбольной лиги

Пермские власти зарегистрировали в клуб в качестве некоммерческой организации "Амкар-Пермь"

ТАСС, 2 апреля. Пермский "Амкар" планирует подать документы на участие в следующем сезоне Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пермские власти зарегистрировали в клуб в качестве некоммерческой организации "Амкар-Пермь". Для участия в следующем сезоне ПФЛ клубу необходимо направить документы не позднее 30 апреля, после чего начнется процедура лицензирования. Сезон ПФЛ стартует в июне 2021 года.

Пост президента клуба займет Валерий Чупраков, который занимал этот пост с момента основания клуба и вплоть до 2010 года.

"Амкар" был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год выступал в Российской премьер-лиге. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где "Амкар" проиграл английскому "Фулхэму" по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.

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