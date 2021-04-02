СМИ: трех футболистов "Ювентуса" отстранили на матч за организацию вечеринки

ТАСС, 2 апреля. Футболисты итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала, Уэстон Маккени и Артур не сыграют в матче 29-го тура чемпионата страны против "Торино" из-за нарушения медицинского протокола по коронавирусу. Об этом сообщает портал Football Italia.

В среду Маккени организовал вечеринку у себя дома, пригласив Дибалу и Артура. Согласно действующим правилам по COVID-19 в Италии запрещено организовывать частные вечеринки. Помимо штрафа, футбольный клуб решил наказать футболистов отстранением от матча против "Торино".

"Ювентус" с 55 очками после 27 игр занимает третье место в чемпионате Италии. Встреча с "Торино" состоится 3 апреля и начнется в 19:00 мск.