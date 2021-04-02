Минспорт и РФС заключили соглашение с Липецкой областью о развитии футбола

ТАСС, 2 апреля. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), администрация Липецкой области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию футбола в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Соглашение с РФС, Липецкой областью и региональной федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать этот вид спорта еще более популярным среди жителей региона, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - Сегодня для занятий футболом доступны более 300 инфраструктурных объектов, а к концу 2024 года в области планируется построить полноразмерный футбольный манеж, два полноразмерных поля и восемь мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, а также площадку для занятий пляжным футболом. Вместе с партнерами по соглашению мы создадим условия для повышения в классе областного профессионального клуба".

Президент РФС Александр Дюков отметил, что в рамках соглашения будет продолжено активное развитие футбола в регионе. "Вместе с партнерами мы будем готовить новых квалифицированных тренеров и судей, а самые перспективные тренеры получат возможность пройти стажировку в ведущих спортивных школах и клубах России, - отметил Дюков. - К 2024 году в области появятся четыре новых отделения футбола, а ведущим спортшколам региона будут присвоены статусы "Детский футбольный центр" и "Региональный центр РФС". Мы рассчитываем, что реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий повысит интерес к футболу в регионе, создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для отечественных клубов и сборных, а также будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Липецкой области к здоровому образу жизни".

"Соглашение, которое мы заключили, имеет большое значение для региона. Мы хотим вывести липецкий футбол на новый уровень. Развитая инфраструктура позволит готовить профессионалов, совершенствовать мастерство тренеров", - подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.