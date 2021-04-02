Студенты попросили Дюкова о помощи с допуском на матчи сборной России по футболу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Объединение студентов попросило президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова помочь с посещением матчей сборной России. Об этом ТАСС заявил председатель правления общественной организации по содействию популяризации спорта "Большой спорт - студентам" Геворг Папоян.

В четверг Дюков провел встречу с представителями общественных организаций болельщиков различных клубов и профессиональных лиг.

"В 2011 году мы уже делали с РФС совместную акцию, в рамках которой обеспечивали проход на отборочные матчи Евро-2012, ажиотаж был необыкновенный. К сожалению, это была разовая акция, и очень хочется делать подобные вещи на постоянной основе, - сказал Папоян. - На сегодняшней встрече мы познакомились и обозначили, что мы существуем. Дали понять, что тема студентов очень важна, здесь огромное непаханое поле, надеемся, что от слов мы перейдем к делу".

"Важно, чтобы студент, закончивший институт, продолжал оставаться фанатом футбола и регулярно посещал матчи, причем речь идет не только о мужской национальной сборной России, но и о других командах: юношеских, женских. К примеру, большой интерес вызвали матчи молодежной сборной России. Словом, от сегодняшней встречи остались самые положительные впечатления. Уверен, что у студенческого движения невероятный потенциал, и взаимодействие со студентами обязательно поспособствует заполнению стадионов", - добавил он.