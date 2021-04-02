Двоюродный брат Нурмагомедова назвал большим шагом выступление в Bellator

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов назвал большим шагом для своей карьеры выступление в американской лиге Bellator. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

"Для меня Bellator - это очень большой шаг, - сказал собеседник агентства. - Эта лига находится на втором месте в мире. Будем здесь представлять нашу фамилию".

Боец, являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, в ночь на субботу проведет дебютный поединок в Bellator против американца Майка Хэмела. Всего на счету российского бойца 11 побед и ни одного поражения.