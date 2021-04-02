Отстраненного форварда "Тамбова" Еркина опросили в Российском футбольном союзе

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Тамбова" Александр Еркин опрошен в Российском футбольном союзе (РФС) в связи с поступившей информацией об участии игроков команды в договорных матчах. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее РФС сообщил, что проводит проверку возможного участия ряда игроков "Тамбова" в договорных матчах. В четверг по этом делу был опрошен полузащитник Дмитрий Герман, который, как и Еркин, отстранен от тренировок с командой.

"Да, Еркин был опрошен", - сообщили в РФС.

По информации ТАСС, оба игрока не проходили проверку полиграфом, поскольку им не были предъявлены какое-либо обвинения.