Круглогодичный лыжно-биатлонный центр для тренировок команд ЦФО построят в Брянске

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Областной лыжно-биатлонный центр, в котором круглогодично смогут тренироваться спортсмены и сборные команды из центральных регионов России, планируют открыть в Брянске к 2023 году. На его строительство в 2021-2022 годах направят порядка 400 млн рублей, сообщил ТАСС начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.

"Данный центр позволит тренировать не только региональные команды, но и будет интересен как специализированный объект по лыжному спорту, лыжным гонкам и сборным командам ЦФО, как минимум, потому что не так уж и много лыже-роллерных трасс и центров, которые оборудованы в соответствии с современными требованиями", - сообщил Трусов.

По его словам, центр будет оснащен освещенной лыжной трассой протяженностью 5 км, лыже-роллерной трассой со специализированным асфальтовым покрытием длиною в 4 км, а также системой для искусственного оснежения, которая будет поддерживать температуру поверхности на уровне минус 3 градусов. "Круглогодичный областной центр лыжного спорта будет расположен в лесном массиве, который находится в черте Брянска. Все будет построено, я думаю, в 2021 или 2022 году, начало строительства - в этом году", - добавил Трусов.

В пресс-службе правительства региона отметили, что в 2020 году губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил с инициативой по строительству центра, которую поддержал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По итогам обсуждения проекта с первым замминистра спорта РФ Азатом Кадыровым было принято решение о строительстве в центре дополнительного помещения с тиром, где спортсмены смогут готовиться к соревнованиям по биатлону. Расходы областного бюджета на строительство лыжно-биатлонного центра составят порядка 400 млн рублей, в течение апреля планируется получить заключение Главгосэкспертизы России на проект.