Британское правительство выделило Национальному музею футбола в Манчестере $330 тыс.

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Национальный музей футбола в Манчестере получит финансовую помощь правительства Соединенного Королевства в размере 239,7 тыс. фунтов стерлингов (свыше 330 тыс. долларов) в дополнение к полученным ранее 516 тыс. фунтов (710 тыс. долларов). Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении правительства Великобритании.

В музее представлена самая большая в мире общедоступная коллекция футбольных реликвий. Он сотрудничает со многими спортивными музеями по всему миру, предоставляя рекомендации по коллекциям и выставкам. Эта дополнительная дотация будет использована с целью его открытия нынешним летом.

По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливера Даудена, подобное финансирование из Фонда восстановления культуры помогает организациям, занимающимся наследием и культурой, "пережить самый большой кризис, с которым они когда-либо сталкивались и планировать открытие в грядущие лучшие времена".

Ранее правительство выделило 398 млн долларов для поддержки 11 видов спорта в Англии, среди которых регби, конный спорт и футбол.

Большая часть ассигнований приходится на регби. В общей сложности этому виду спорта выделяются 135 млн фунтов (179 млн долларов). Конному спорту, капитализация которого, по оценкам экспертов, достигает 4 млрд фунтов, направляется 40 млн фунтов. Еще 6 млн фунтов направляются мотоспорту, 5 млн фунтов - ассоциации лаун-тенниса. По 4 млн фунтов получат нетбол, баскетбол и хоккей.

По словам замглавы курирующего британский спорт ведомства Найджела Хаддлстона, "двери открыты" и для других видов спорта, которые нуждаются в финансировании.