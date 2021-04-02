Фигуристка Загитова посетила тренировку хоккеистов "Авангарда" в Казани

ТАСС, 2 апреля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила тренировку омского хоккейного клуба "Авангард", которая прошла в Казани перед первым матчем финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".
"Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани", - говорится в сообщении.
Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани pic.twitter.com/imkkOJ2z9Q— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 2, 2021
Серия финала Востока между "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" стартует 3 апреля в Казани. В пятницу на льду "Татнефть-Арены", домашней площадки казанского клуба, пройдет ледовое шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", участницей которого станет Загитова.