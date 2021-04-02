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КХЛ

Фигуристка Загитова посетила тренировку хоккеистов "Авангарда" в Казани

Первый матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги пройдет в столице Татарстана 3 апреля

ТАСС, 2 апреля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила тренировку омского хоккейного клуба "Авангард", которая прошла в Казани перед первым матчем финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

"Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани", - говорится в сообщении.

Серия финала Востока между "Авангардом" и казанским "Ак Барсом" стартует 3 апреля в Казани. В пятницу на льду "Татнефть-Арены", домашней площадки казанского клуба, пройдет ледовое шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", участницей которого станет Загитова.

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