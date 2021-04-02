Фигуристка Загитова посетила тренировку хоккеистов "Авангарда" в Казани

ТАСС, 2 апреля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила тренировку омского хоккейного клуба "Авангард", которая прошла в Казани перед первым матчем финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

"Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани", - говорится в сообщении.