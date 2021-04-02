Матыцин: более 25 спортобъектов для футбола построят в Смоленской области до 2025 года

ТАСС, 2 апреля. Администрация Смоленской области, Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта РФ заключили соглашение о развитии футбола, согласно которому к 2025 году в регионе возведут более 25 специализированных спортивных объектов. Об этом сообщил глава министерства Олег Матыцин в пятницу по итогам подписания документа в Смоленске.

"К концу 2024 года в области появятся более 25 новых инфраструктурных объектов. Среди них - малоформатный футбольный манеж, 4 полноразмерных поля и 13 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием, а также 2 площадки для занятий пляжным футболом. Также мы планируем провести реконструкцию двух стадионов и создать условия для повышения в классе одного из областных профессиональных клубов", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Матыцина.

Губернатор Алексей Островский отметил, что в районах области ежегодно открываются новые отделения футбола и возрастает количество детей, занимающихся этим видом спорта, в целом более 7 тысяч жителей занимаются футболом на профессиональной основе. "У смоленского футбола богатая история: громких побед, выступая в первом дивизионе страны, добивались "Искра" и "Кристалл". Они заложили славные традиции, своей игрой заслужили любовь смолян и уважение соперников", - сказал он.

По информации РФС, в рамках подписанного соглашения в Смоленской области появится более 45 новых любительских команд, которые смогут принимать участие как в областных, так и во всероссийских соревнованиях. "Для детей будут регулярно проводиться фестивали и мастер-классы с участием известных футболистов, а тренеры, прежде всего детские, получат возможность стажироваться в ведущих российских футбольных клубах и школах. К 2024 году также планируется создать условия для увеличения в четыре раза количества девушек, занимающихся футболом в области", - отметили в пресс-службе.

Еще одним направлением сотрудничества станет развитие системы подготовки спортивного резерва. Планируется, что в Смоленской области откроют еще два отделения футбола, а ведущим спортшколам региона присвоят статусы "Детский футбольный центр" и "Региональный центр РФС". "На базе последнего будет организована подготовка представителей широкого круга футбольных специальностей. Оба учреждения смогут рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны Российского футбольного союза", - добавили в пресс-службе.