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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Трояновский потерпел третье поражение в карьере

Победу в 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, одержал Валерий Оганисян

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Эдуард Трояновский не сумел завоевать титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 63,5 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он проиграл соотечественнику Валерию Оганисяну решением судей.

40-летний Трояновский потерпел третье поражение в карьере при 29 победах (24 нокаутом). Он провел третий поединок после того, как в октябре 2018 года проиграл в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) белорусу Кириллу Релиху решением судей и не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Боксер владел титулом чемпиона мира по версии IBF с ноября 2015 года по декабрь 2016 года. После двух защит он расстался с поясом, проиграв нокаутом в первом раунде Джулиусу Индонго из Намибии.

25-летний Оганисян одержал пятую победу (3 нокаутом) при отсутствии поражений. Он завоевал второй титул в карьере после пояса чемпиона России.

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