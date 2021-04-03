Российский боец Муртазалиев победил в первом поединке после дисквалификации за допинг

ТАСС, 3 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев победил бразильца Фабио Агуайара в поединке предварительного карда турнира американской организации Bellator в Анкасвилле (штат Коннектикут).

Россиянин победил единогласным решением судей.

Муртазалиев провел первый бой с сентября 2018 года. В октябре 2018 года Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало спортсмена на два года после обнаружения в его допинг-пробах следов анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.

Всего на счету спортсмена 15 побед и два поражения. В активе 33-летнего Агуайара 17 побед и два поражения.