Рублев уступил Гуркачу в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

ТАСС, 3 апреля. Россиянин Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Гуркачу в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $4,3 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 24-летнего поляка, имеющего 26-й номер посева на турнире. 23-летний Рублев, впервые дошедший до полуфинала "Мастерса", был посеян под пятым номером. В финале Гуркач сыграет против итальянца Янника Синнера (21-й номер посева).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Гуркач располагается на 37-й строчке мирового рейтинга. Он является победителем двух турниров под эгидой ATP.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля.