Хоккеист Волков прокомментировал гол в дебютном матче в "Анахайме"

ТАСС, 3 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Александр Волков рассказал, что ему было очень приятно забросить шайбу в первой игре за команду. Комментарий спортсмена приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на субботу "Анахайм" на своем льду проиграл "Аризоне" со счетом 2:4. Волков забросил шайбу на 17-й минуте.

"Это очень приятно, хотя во время первых смен я очень нервничал, - сказал Волков. - Но потом партнеры здорово разыграли комбинацию и мне просто оставалось забросить шайбу в сетку".

Волков забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина шесть очков (четыре гола + две передачи) в 20 матчах. Волков перешел в "Анахайм" из "Тампы".

Волкову 23 года, нападающий был выбран "Тампой" на драфте 2017 года под общим 48-м номером. В течение трех сезонов он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Сиракьюз", проведя 195 матчей и набрав 123 очка (55+68). В 2019 году россиянин дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей. В прошлом сезоне Волков в составе "Тампы" стал обладателем Кубка Стэнли, проведя в плей-офф один матч, он вышел на лед в заключительной игре финальной серии с "Далласом" (2:0, 4-2 - в серии).

"Анахайм" находится на последней, восьмой позиции турнирной таблицы Западного дивизиона, набрав 28 очков за 38 игр.