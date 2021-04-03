Мария Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России по лыжным гонкам

ТЮМЕНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Лыжница Мария Истомина, представляющая Пермский край, завоевала золотую медаль в гонке на 30 км с общего старта классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 39,0 секунды. Второе место заняла выступающая за Москву и Санкт-Петербург Анастасия Рыгалина (отставание - 40,6 секунды). Третьей стала Екатерина Смирнова из Тюменской области (+53,3).

Чемпионка России 2021 года в скиатлоне и гонке с раздельным стартом Татьяна Сорина снялась с масс-старта из-за плохого самочувствия.

Истоминой 24 года, на чемпионате России в Тюмени она также завоевала бронзу в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.