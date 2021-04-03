{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Сардана Трофимова стала пятикратной чемпионкой России по марафонскому бегу

В мужских соревнованиях победу одержал Андрей Лейман

ТАСС, 3 апреля. Сардана Трофимова в пятый раз выиграла чемпионат России по марафонскому бегу. Соревнование прошли в Сочи

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 28 секунд. Второе место заняла Марина Ковалева (отставание - 24 секунды), третьей стала Алина Прокопьева (+1.09).

В мужских соревнованиях выиграл Андрей Лейман, который показал результат 2 часа 12 минут 59 секунд. Второе место занял Степан Киселев (+0.32), третьим стал Николай Чавкин (+0.59).

Трофимовой 33 года, она также является двукратной победительницей Кубка России по марафону (2016, 2018), трехкратной победительницей Московского марафона (2017, 2018, 2020).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Быкова: Загорулько давал легкоатлетам путевку в жизнь и был неординарным человеком
Загорулько скончался в субботу в возрасте 78 лет
Быкова: Загорулько давал легкоатлетам путевку в жизнь и был неординарным человеком
Читать полностью