Сардана Трофимова стала пятикратной чемпионкой России по марафонскому бегу

ТАСС, 3 апреля. Сардана Трофимова в пятый раз выиграла чемпионат России по марафонскому бегу. Соревнование прошли в Сочи

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 28 секунд. Второе место заняла Марина Ковалева (отставание - 24 секунды), третьей стала Алина Прокопьева (+1.09).

В мужских соревнованиях выиграл Андрей Лейман, который показал результат 2 часа 12 минут 59 секунд. Второе место занял Степан Киселев (+0.32), третьим стал Николай Чавкин (+0.59).

Трофимовой 33 года, она также является двукратной победительницей Кубка России по марафону (2016, 2018), трехкратной победительницей Московского марафона (2017, 2018, 2020).