Биатлонистки Ханты-Мансийского округа выиграли эстафету на чемпионате России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апреля. /ТАСС/. Сборная Ханты-Мансийского автономного округа в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Носковой, Кристины Дюпиной и Ксении Довгой завоевали золотые медали в эстафете 4х6 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 30,0 секунды, зайдя на один штрафной круг и затратив 13 дополнительных патронов. Команда Тюменской области в составе Александры Бациной, Татьяны Акимовой, Ольги Мощенковой и Виктории Сливко заняла второе место (отставание - 26,8 секунды; один штрафной круг, 10 дополнительных патронов). Третьей финишировала сборная Новосибирской области в составе Евгении Павловой, Анастасии Евсюниной, Софьи Леньковой и Анны Никулиной (+56,6; 1, 10).

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.