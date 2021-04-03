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Биатлон

Биатлонист Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России

Второе место занял Антон Бабиков, третье - Алексей Шевченко
Евгений Гараничев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апреля. /ТАСС/. Евгений Гараничев, представляющий Тюменскую область, занял первое место в гонке с общего старта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 43 минуты 59,0 секунды, совершив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял выступающий за Республику Башкортостан Антон Бабиков (отставание - 1,7 секунды; три промаха), третьим стал представитель Свердловской области Алексей Шевченко (+3,2; 4).

Чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете Матвей Елисеев и чемпион Универсиады 2019 года в спринте Эдуард Латыпов не выступали в гонке.

Гараничеву 33 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом Европы.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

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