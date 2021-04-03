Макгрегор объявил о третьем поединке с Порье в UFC

ТАСС, 3 апреля. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о третьем поединке с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который пройдет 11 июля. Об этом он сообщил в Instagram.
Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой, а с Макгрегором была достигнута устная договоренность.
"Бой назначен. 10 июля (11 июля по московскому времени - прим. ТАСС) вы увидите, кто такой Макгрегор", - написал боец.
Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.
Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
Порье 32 года, на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Американец проиграл Нурмагомедову в третьем раунде в 2019 году.