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ММА

Макгрегор объявил о третьем поединке с Порье в UFC

Бой пройдет 11 июля
Конор Макгрегор Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Конор Макгрегор
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о третьем поединке с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который пройдет 11 июля. Об этом он сообщил в Instagram.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой, а с Макгрегором была достигнута устная договоренность.

"Бой назначен. 10 июля (11 июля по московскому времени - прим. ТАСС) вы увидите, кто такой Макгрегор", - написал боец.

Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

Порье 32 года, на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Американец проиграл Нурмагомедову в третьем раунде в 2019 году.

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