Макгрегор объявил о третьем поединке с Порье в UFC

ТАСС, 3 апреля. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о третьем поединке с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, который пройдет 11 июля. Об этом он сообщил в Instagram.

Ранее сообщалось, что Порье подписал контракт на бой, а с Макгрегором была достигнута устная договоренность.

"Бой назначен. 10 июля (11 июля по московскому времени - прим. ТАСС) вы увидите, кто такой Макгрегор", - написал боец.