Юлия Ефимова не исключила, что не вернется в США до Олимпиады

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова, возможно, не вернется в США, где тренируется на постоянной основе, до Олимпиады в Токио. Об этом она сообщила в субботу журналистам на чемпионате России по плаванию в Казани.

"Пока тяжело сказать, где, что, потому что непонятно с границами. Не уверена, что я успею, например, обратно в Америку - нет смысла уже на полмесяца лететь туда. Пока дела доделаю в Москве, пока туда-сюда, и там чемпионат Европы", - сказала она, отвечая на вопрос, где планирует готовиться к Олимпиаде.

Ефимова отметила, что намерена потренироваться с отцом, так как в США она в меньшей степени уделяла внимание плаванию на 200 метров в длинном бассейне, в основном тренируя спринт.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 10 по 23 мая в Будапеште.