Две шайбы Панарина не спасли "Рейнджерс" от проигрыша "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 4 апреля. "Баффало" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Кейси Миттельштадт (14-я минута) и Виктор Олофссон (57), победный буллит на счету Тэйга Томпсона. У проигравших две шайбы забросил Артемий Панарин (11-я и 38-я минуты), при этом российский форвард не смог реализовать свой бросок в серии буллитов.

Панарин набрал 36 (11 голов + 25 передач) очков в текущем сезоне. Его одноклубник Павел Бучневич не сумел отличиться. Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 27 бросков.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов сыграл первый матч в НХЛ. Он провел на площадке 10 минут и 45 секунд, отметившись тремя бросками по воротам соперника.

"Рейнджерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 39 очков в 37 матчах. "Баффало" идет на последней, восьмой строчке с 22 очками за 37 игр. Следующие матчи команды проведут 7 апреля, "Рейнджерс" примут "Питтсбург", "Баффало" сыграет в гостях с "Нью-Джерси".