"Оттава" победила "Монреаль" в матче НХЛ. Дадонов и Анисимов набрали пять очков на двоих

Две шайбы Панарина не спасли "Рейнджерс" от проигрыша "Баффало" в матче НХЛ

В составе победителей отличились Брэди Ткачук (1-я минута), Коннор Браун (13), Евгений Дадонов (28, 37), Артем Анисимов (43) и Дрейк Батерсон (58). В составе проигравших шайбы на счету Тайлера Тоффоли (6) и Джоша Андерсона (27, 39).

Российский форвард Анисимов, который впервые с 11 марта вышел на лед после травмы, также сделал две голевые передачи. Всего на его счету 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 15 матчах сезона. В активе другого российского нападающего "Оттавы" Дадонова 14 очков (11+3) за 38 игр. Защитники "Оттавы" Артем Зуб и Никита Зайцев, а также защитник "Монреаля" Александр Романов не отметились результативными действиями.

"Оттава" набрала 30 очков в 38 матчах и занимает последнюю, седьмую строчку в таблице Северного дивизиона. "Монреаль" находится на четвертой позиции с 41 очком за 34 игры.

Следующий матч "Монреаль" проведет 6 апреля на выезде против "Эдмонтона". "Оттава" в тот же день сыграет в гостях с "Виннипегом".