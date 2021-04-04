"Флорида" победила "Коламбус" в матче НХЛ. Бобровский отразил 44 броска

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 44 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча. Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

В составе победителей шайбы забросили Маккензи Уигар (24-я минута), Александер Веннберг (25, 29, 60) и Фрэнк Ватрано (51). У проигравших отличились Оливер Бьоркстранд (43) и Зак Веренски (59).

Хоккеисты "Флориды" вышли на разминку перед матчем в свитерах с фамилиями на кириллице. Акция была устроена в честь 500-го матча Бобровского в НХЛ. Голкипер провел юбилейную игру в феврале 2020 года.

"Флорида" занимает вторую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 54 очка в 38 матчах. "Коламбус" находится на седьмой позиции с 36 очками за 39 игр. Следующий матч команды проведут 5 апреля на площадке "Флориды".

В еще одном матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду победил "Филадельфию" по буллитам - 3:2. Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков по воротам и не пропустил ни одной шайбы в серии послематчевых бросков. Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился голевой передачей в выездном матче против "Каролины" (3:2). Он набрал 19 очков (6 голов + 13 передач) в 35 матчах текущего сезона.