{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Илья Семиков выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов не принял участие в гонке на 50 км
Илья Семиков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Илья Семиков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Лыжник Илья Семиков, представляющий Республику Коми, завоевал золотую медаль в гонке на 50 км с общего старта классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 12,2 секунды. Второе место занял выступающий за Архангельскую область Алексей Шемякин (отставание - 10,7 секунды). Третьим стал Андрей Собакарев из Новосибирской области (+1,13,8). Чемпион мира Александр Большунов принял решение не выступать в марафоне.

Чемпионат России по лыжным гонкам прошел в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Бокс
Боксеру Тиму Цзю предложили $1 млн за бой против Зерафы
Боксеру Тиму Цзю предложили $1 млн за бой против Зерафы
Читать полностью