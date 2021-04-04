Илья Семиков выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Лыжник Илья Семиков, представляющий Республику Коми, завоевал золотую медаль в гонке на 50 км с общего старта классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 12,2 секунды. Второе место занял выступающий за Архангельскую область Алексей Шемякин (отставание - 10,7 секунды). Третьим стал Андрей Собакарев из Новосибирской области (+1,13,8). Чемпион мира Александр Большунов принял решение не выступать в марафоне.

Чемпионат России по лыжным гонкам прошел в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.