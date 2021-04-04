Выздоровевшая после лейкемии японская пловчиха Икээ выступит на Играх в Токио

ТОКИО, 4 апреля. /ТАСС/. Пловчиха Рикако Икээ, которая выздоровела после заболевания лейкемией, выступит в составе сборной Японии на Олимпийских играх в Токио. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Икээ получила это право, победив на прошедших в японской столице отборочных соревнованиях. Отмечается, что на Олимпиаде спортсменка примет участие в заплыве комплексным плаванием на 400 м.

Икээ 20 лет, в 2016 году она выиграла три бронзовые медали в различных дисциплинах на чемпионате мира на короткой воде. У нее была диагностирована лейкемия в феврале 2019 года. В августе 2020 года пловчиха вернулась к тренировкам. При этом ей пришлось пройти усиленные восстановительные процедуры в связи с тем, что во время болезни вес Икээ снизился на 15 кг.