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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе оценила высокий уровень организации чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

Глава Федерации лыжных гонок России отметила, что все было сработано на отлично
Президент Федерации лыжных гонко России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонко России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени был организован на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Организация на самом высоком уровне, - сказала Вяльбе. - Несмотря на то, что я всегда побаиваюсь, когда долго не приезжаешь, - мы все-таки не были здесь почти два года, пропустили прошлый сезон. Переживаешь за местных судей. Но все сработано на отлично, всем спасибо огромное".

Чемпионат России по лыжным гонкам проходил в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значились шесть дисциплин.

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