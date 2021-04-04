Вяльбе оценила выступление российских лыжников в прошедшем сезоне на "четверку с плюсом"

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Российские лыжники и лыжницы в минувшем сезоне выступили на "четверку с плюсом". Такое мнение высказала журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В воскресенье в Тюмени завершился чемпионат России по лыжным гонкам, который стал заключительным турниром для отечественных лыжников в сезоне-2020/21.

"В целом сработали на "четверку с плюсом" у мужчин и у женщин. Немножко не добрали мужчины и женщины", - заявила Вяльбе.

Александр Большунов в прошедшем сезоне стал во второй раз победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второй в общем зачете стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в германском Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую награды.