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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе оценила выступление российских лыжников в прошедшем сезоне на "четверку с плюсом"

Александр Большунов в минувшем сезоне стал победителем общего зачета Кубка мира, Иван Якимушкин и Юлия Ступак стали вторыми
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Российские лыжники и лыжницы в минувшем сезоне выступили на "четверку с плюсом". Такое мнение высказала журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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В воскресенье в Тюмени завершился чемпионат России по лыжным гонкам, который стал заключительным турниром для отечественных лыжников в сезоне-2020/21.

"В целом сработали на "четверку с плюсом" у мужчин и у женщин. Немножко не добрали мужчины и женщины", - заявила Вяльбе.

Александр Большунов в прошедшем сезоне стал во второй раз победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второй в общем зачете стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в германском Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую награды.

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