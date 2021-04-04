Чемпион СССР в составе "Динамо" Маховиков верит в попадание клуба в первую тройку РПЛ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" по игре способно попасть в тройку лучших команд по итогам сезона чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе "Динамо" Александр Маховиков.

В субботу "Динамо" разгромило "Уфу" со счетом 4:0 в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Надеюсь, что "Динамо" в этом сезоне займет место в первой тройке, по игре способны, - сказал Маховиков. - [Сандро] Шварц привнес в команду свежесть, игра стала лучше по сравнению с началом сезона. [Константин] Тюкавин и [Арсен] Захарян большие молодцы, по тому, что показывают сейчас, - их ждет большое будущее. Был вчера на матче, игра с "Уфой" очень понравилась".

Маховиков является чемпионом СССР 1976 года (весна) и двукратным победителем Кубка СССР (1977, 1984) в составе "Динамо". Он выступал за клуб на протяжении 13 лет, шесть из которых провел в качестве капитана команды. Он четыре раза попадал в список 33 лучших игроков страны и является рекордсменом столичного клуба по количеству матчей в Кубке СССР.

"Динамо" располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 42 очка и отставая от идущего третьим "Локомотива" на один балл. В следующем туре столичная команда 11 апреля примет екатеринбургский "Урал". 8 апреля бело-голубые в четвертьфинале Бетсити - Кубка России в гостях сыграют с самарскими "Крыльями Советов".