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Футбол в России

"Урал" впервые с 2018 года обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча 24-го тура закончилась победой екатеринбургского клуба со счетом 2:0
Футболисты "Урала" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала"
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Павел Погребняк (13-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (85). На третьей минуте полузащитник "Арсенала" Владислав Пантелеев не реализовал пенальти.

В последний раз "Урал" обыгрывал "Арсенал" в матче чемпионата России 29 сентября 2018 года (2:1). С тех пор команды провели четыре встречи (две ничьи и две победы "Арсенала").

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах. "Арсенал" идет на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре екатеринбуржцы 11 апреля в гостях сыграют против московского "Динамо", "Арсенал" в этот же день примет "Краснодар". 8 апреля команда из Тулы проведет матч против столичного ЦСКА в рамках четвертьфинала Бетсити - Кубка России.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит23146353-2148
2Спартак23135546-2644
3Локомотив24134732-2643
4Динамо24133836-2642
5Рубин24124833-2940
6Сочи24117638-2640
7ЦСКА23124740-2440
8Ростов23114830-2337
9Химки23105830-3235
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат24951027-2932
12Урал24611722-3029
13Ротор24461412-3818
14Арсенал24451519-4217
15Уфа24351615-4114
16Тамбов23341614-4313

 

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