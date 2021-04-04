"Урал" впервые с 2018 года обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Павел Погребняк (13-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (85). На третьей минуте полузащитник "Арсенала" Владислав Пантелеев не реализовал пенальти.
В последний раз "Урал" обыгрывал "Арсенал" в матче чемпионата России 29 сентября 2018 года (2:1). С тех пор команды провели четыре встречи (две ничьи и две победы "Арсенала").
"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах. "Арсенал" идет на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.
В следующем туре екатеринбуржцы 11 апреля в гостях сыграют против московского "Динамо", "Арсенал" в этот же день примет "Краснодар". 8 апреля команда из Тулы проведет матч против столичного ЦСКА в рамках четвертьфинала Бетсити - Кубка России.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|14
|6
|3
|53-21
|48
|2
|Спартак
|23
|13
|5
|5
|46-26
|44
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|Динамо
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|5
|Рубин
|24
|12
|4
|8
|33-29
|40
|6
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|7
|ЦСКА
|23
|12
|4
|7
|40-24
|40
|8
|Ростов
|23
|11
|4
|8
|30-23
|37
|9
|Химки
|23
|10
|5
|8
|30-32
|35
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|24
|9
|5
|10
|27-29
|32
|12
|Урал
|24
|6
|11
|7
|22-30
|29
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Арсенал
|24
|4
|5
|15
|19-42
|17
|15
|Уфа
|24
|3
|5
|16
|15-41
|14
|16
|Тамбов
|23
|3
|4
|16
|14-43
|13