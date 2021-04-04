"Урал" впервые с 2018 года обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Павел Погребняк (13-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (85). На третьей минуте полузащитник "Арсенала" Владислав Пантелеев не реализовал пенальти.

В последний раз "Урал" обыгрывал "Арсенал" в матче чемпионата России 29 сентября 2018 года (2:1). С тех пор команды провели четыре встречи (две ничьи и две победы "Арсенала").

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах. "Арсенал" идет на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре екатеринбуржцы 11 апреля в гостях сыграют против московского "Динамо", "Арсенал" в этот же день примет "Краснодар". 8 апреля команда из Тулы проведет матч против столичного ЦСКА в рамках четвертьфинала Бетсити - Кубка России.